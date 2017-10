Marcia su Roma 2017 inaccettabile: bene no di Minniti, dice Chiti (PD)

Vannino Chiti del PD contro la marcia su Roma organizzata da Forza Nuova.

"Un movimento che si ispira a impostazioni fasciste - informa in un comunicato Vannino Chiti, senatore del Partito Democratico -, vietate dalla Costituzione, non può organizzare una manifestazione anch'essa legata a tragici fatti del ventennio."

"Meno che mai è accettabile che proponga di tenere una marcia a Roma il 28 ottobre - puntalizza -, una ricorrenza buia nella nostra storia, che segnò l'avvento della dittatura fascista."



"Mi ritrovo in pieno, parola per parola, in quello che ha detto il presidente dell'Anpi Carlo Smuraglia" prosegue il parlamentare del PD.

"Bene ha fatto il ministro dell'Interno Minniti a ribadire che la manifestazione non verrà autorizzata" rivela in conclusione.