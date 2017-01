M5S con Alde: da oggi europeisti pro democrazia sovranazionale?, chiede Chiti (PD)

"Se son rose, fioriranno. Mi viene in mente questo proverbio guardando alla capriola di Beppe Grillo e del MoVimento 5 Stelle riguardo alla loro collocazione nel Parlamento europeo", rende noto Vannino Chiti, senatore del Partito Democratico, commentando l'approdo dei pentastellati nel gruppo Alde.



Riferisce in conclusione: "Più che discutibile nel metodo perché nata senza un serio confronto che la fondasse: e in politica il metodo è sostanza. E tuttavia non sottovalutabile né ignorabile. Parleranno ora i contenuti e la coerenza nelle scelte. I liberaldemocratici sono europeisti, sostengono l'euro e la costruzione di una democrazia sovranazionale. Anche il M5S da oggi? Gettati alle ortiche l'euroscetticismo, il populismo acritico, il flirt con Farage e i nemici dell'Unione Europea? Vedremo. Se sarà così andrà apprezzato: ne verrebbe un contributo utile a quanti vogliono cambiare e rilanciare l'Unione e allo stesso ruolo dell'Italia per realizzare una compiuta democrazia sovranazionale."