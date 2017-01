Licenziamenti a l'Unità: perché il PD non è stato informato, chiede Chiti

"L'annuncio del tutto improvviso dei licenziamenti collettivi a L'Unità lascia esterrefatti" riferisce in una nota il senatore del Partito Democratico Vannino Chiti.



L'esponente della minoranza dem prosegue in conclusione: "In nessun caso un'azienda può procedere in modo così brutale senza prima percorrere tutte le strade possibili per tutelare i lavoratori e, certo, anche gli azionisti. Lo stesso PD, azionista di minoranza e riferimento politico del quotidiano, non era al corrente della decisione, il che rende la vicenda ancora più grave. Porgo la mia solidarietà ai giornalisti e a tutti i lavoratori de L'Unità. Il Pd, ne sono certo, farà quanto è nelle sue possibilità per tutelare la dignità di tante persone e la storia, il prestigio del giornale."