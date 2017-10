Legge elettorale: voto di fiducia grave errore politico del PD, dice Chiti

Vannino Chiti del PD contro la richiesta del voto di fiducia sulla legge elettorale.

"Sarebbe un grave errore politico se il governo mettesse la fiducia sulla legge elettorale" diffonde in un comunicato Vannino Chiti, senatore del Partito Democratico.



"Fin dall'inizio è stata definita una legge di iniziativa parlamentare. Sulle regole democratiche comuni bisogna avere senso della misura: il fine non giustifica i mezzi. Oltretutto sulle leggi costituzionali - rende noto in conclusione il parlamentare -, elettorali e le norme etiche nel PD esiste la libertà di coscienza. Già una volta sull'Italicum fu posta la fiducia: non può diventare una prassi né costituire un precedente. Piuttosto, sarebbe opportuno ricercare il consenso su un miglioramento fondamentale quale l'introduzione della doppia scheda o del voto disgiunto."