Legge elettorale: verso collegi uninominali e uniformità sbarramenti

Vannino Chiti del PD sulla legge elettorale.

"Sulla legge elettorale qualcosa comincia a muoversi nella direzione giusta. Oggi il PD alla Camera ha formalizzato come punti irrinunciabili i collegi uninominali - comunica il senatore del Partito Democratico Vannino Chiti -, la necessità di uniformare gli sbarramenti alla Camera e al Senato, il premio di governabilità."



"Sono aspetti che condividiamo e sui quali in questi giorni abbiamo condotto, come parlamentari PD che sostengono la candidatura di Andrea Orlando, un'iniziativa pubblica. Siamo soddisfatti di questo passo avanti compiuto. Chiediamo ora coerenza e determinazione, al nostro partito prima di tutto e poi a quei gruppi parlamentari che intendono avere a cuore, in modo serio, il funzionamento delle nostre istituzioni democratiche" riporta infine l'esponente della minoranza dem.