Legge elettorale: indegno da MDP chiamarla Verdinellum, dice Chiti (PD)

Vannino Chiti del PD contro MDP sulla legge elettorale.

"Spiace dover prendere atto della difficoltà politica enorme per costruire un nuovo centrosinistra. La proposta di legge elettorale presentata dal PD può certamente avere aspetti da precisare o migliorare. Ma qualificarla come 'Verdinellum' è indegno" sostiene in un comunicato il senatore del Partito Democratico Vannino Chiti.



"Forse prevalgono in Articolo 1 quanti pensano più ad una presenza in Parlamento e ad un ruolo minoritario di interdizione, fatto proprio da cespugli rispettabili ma collocati in un passato irrecuperabile, che quanti vogliono impegnarsi con coerenza per dare vita ad una coalizione di centrosinistra, europeista e di governo. - afferma l'eesponente dem - Buttare alle ortiche per ristretti calcoli di parte una legge fondata sul 50% di collegi uninominali e 50% di proporzionale con il 5% di sbarramento, è non solo dimenticare impostazioni da sempre sostenute, ma perdere di vista ogni seria prospettiva".



"Se questo è l'approdo della recente scissione, si stanno realizzando le più pessimistiche previsioni. Anziché Pisapia e Prodi sarebbe bene che ripensassero all'approccio politico i dirigenti di Articolo 1-Mdp. Se si è ancora in tempo, per non imboccare definitivamente strade senza ritorno" puntualizza infine il parlamentare.