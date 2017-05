Legge elettorale: capilista bloccati e sbarramento 3% inaccettabile, dice Chiti

Vannino Chiti del Sulla legge elettorale.

"Il testo base per la legge elettorale presentato ieri da Andrea Mazziotti - illustra in un comunicato Vannino Chiti, senatore del Partito Democratico -, presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera, è deludente e per me assolutamente inaccettabile."



"La proposta compie il capolavoro di mortificare insieme partecipazione dei cittadini e governabilità. I capilista bloccati estesi al Senato sono una provocazione rispetto al diritto di scegliere i propri rappresentanti da parte degli elettori. Presupposto per una buona legge per me è intanto la scelta di collegi uninominali. Lo sbarramento al 3% - precisa in conclusione il parlamentare del PD -, moltiplicando i cespugli politici, renderebbe ancora più difficoltosa la stabilità dei governi. Sarà bene, come è possibile, cercare una strada diversa."