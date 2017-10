Ius soli: approvare legge entro l'autunno, dice Chiti (PD)

Vannino Chiti del PD sullo ius soli.

"La legge sullo ius soli va approvata in questo autunno, il centrosinistra non può avere paura di estendere i diritti di cittadinanza. Per questo oggi osservo il mio giorno di digiuno, nell'ambito della campagna a sostegno dell'approvazione della legge sulla cittadinanza" riporta in una nota il senatore del Partito Democratico Vannino Chiti.



"Ogni giorno che passa senza la sua approvazione ci assumiamo una responsabilità seria: trattiamo come cittadini di serie B ragazzi e bambini che già fanno parte della nostra comunità. È una falsità senza fondamento la tesi secondo cui lo Ius soli rappresenterebbe un incentivo o un abbassare la guardia rispetto al flusso dei migranti. Sono state assunte posizioni più rigorose sul controllo degli arrivi dei migranti ed è stato chiesto all'Unione europea di fare la sua parte. Bisogna impegnarci per abolire la legge Bossi-Fini. Con la stessa determinazione abbiamo il dovere di riconoscere diritti fondamentali a chi vive con noi. Sono aspetti inseparabili - rende noto in conclusione l'esponente dem -, due facce della stessa medaglia. In assenza dell'una, l'altra non reggerebbe."