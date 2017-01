Italia sostiene adesione Turchia ad UE, assicura Chiti ad ambasciatore

"L'Italia sostiene l'adesione della Turchia all'Unione europea" assicura Vannino Chiti, presidente della Commissione Politiche dell'UE, nell'incontrare oggi il nuovo ambasciatore turco a Roma, Murat Salim Esenli.



L'esponente PD puntualizza quindi: "Condanna il colpo di Stato militare tentato nel luglio 2016 ed è pienamente solidale contro gli attentati terroristici che l'hanno colpita. - aggiungendo - Hanno destato preoccupazione alcune decisioni che sono apparse non coerenti con il pieno rispetto dei diritti umani."



"É necessario rafforzare il dialogo anche per supportare gli sforzi della Turchia verso l'integrazione europea, attraverso relazioni più strette tra le commissioni affari europei del Senato e del Parlamento turco" spiega in ultimo.