Incontro minoranza PD con Pisapia per evitare ritorno destre, dice Chiti

Vannino Chiti del PD informa sull'incontro con Giuliano Pisapia.

"L'incontro tra Giuliano Pisapia e parlamentari della sinistra del PD, al quale ho partecipato, è servito per avere un confronto di merito sulle priorità da portare avanti: - fa sapere in un comunicato il senatore del Partito Democratico Vannino Chiti - l'impegno per superare povertà e disuguaglianze, una proposta per lo sviluppo e l'occupazione, i diritti di chi lavora, una legge elettorale degna di una democrazia in cui rappresentatività e governabilità si tengano insieme."

L'esponente della minoranza dem diffonde in conclusione: "Noi siamo nel Partito Democratico, Pisapia sta facendo uno sforzo per costruire ponti nel centrosinistra. Per noi un'alleanza di centrosinistra resta l'obiettivo da realizzare per non lasciare l'Italia in mano ad una destra nella quale sono protagoniste forze lepeniste e reazionarie."