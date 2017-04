Gabriele Del Grande: serve sostegno anche da Unione europea, dice Chiti (PD)

Vannino Chiti del PD sull'arresto in Turchia del regista Gabriele Del Grande.

"Il governo turco rispetti i diritti umani, la libertà d'informazione e i trattati internazionali, liberando subito il regista italiano Gabriele Del Grande, arrestato dalla polizia lo scorso 9 aprile" afferma in una nota Vannino Chiti, senatore del Partito Democratico.



Il parlamentare del PD sottolinea: "Esprimo pieno sostegno e un ringraziamento al nostro ministero degli Esteri che sta svolgendo un lavoro delicato e prezioso per aiutare e liberare Del Grande."



"Mi auguro che dalle istituzioni europee giunga lo stesso forte sostegno. - prosegue - L'impegno per il pieno rispetto dei diritti umani è per l'Unione europea un obiettivo irrinunciabile".