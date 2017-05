Francia: dopo Macron PD si riorganizzi per unità, dice Chiti (PD)

Vannino Chiti del PD commenta l'elezione di Emmanuel Macron.

"In Francia Emmanuel Macron ha vinto largamente contro la leader di una destra reazionaria" scrive in una nota Vannino Chiti, senatore del Partito Democratico.



"Con lui ha vinto il progetto di un'Europa democratica - riflette inoltre il parlamentare del PD -, forte, più giusta e unita. Il centrosinistra deve ovunque sapersi riorganizzare su questi progetti e per queste prospettive."