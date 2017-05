Fondi UE: sostenere ruolo Cdp nel piano Junker, chiede Chiti (PD)

Vannino Chiti del PD sui fondi europei.

"L'Italia è il paese europeo che ha attivato i maggiori investimenti nell'ambito del piano Juncker per lo sviluppo, soprattutto grazie al ruolo fondamentale della Cassa Depositi e Prestiti. Questo ruolo va sostenuto e rafforzato" diffonde in una nota il senatore del Partito Democratico Vannino Chiti.



"Le risorse messe a disposizione dal governo sono state già impegnate per circa il 60%. Occorre permettere l'utilizzazione di tutte quelle disponibili e prevedere per tempo nuovi stanziamenti del fondo di garanzia del ministero del Tesoro che supporta queste iniziative promosse dalla Cdp. È importante anche creare le condizioni affinché la Cassa possa avere un ruolo più attivo nella gestione dei Fondi strutturali europei - osserva in ultimo l'esponente della minoranza dem -, facilitandone un più efficiente, tempestivo utilizzo e perfezionando il coordinamento delle varie linee di intervento. Un aspetto che necessita di miglioramenti è invece quello della progettualità, per rendere più efficaci gli investimenti, sostenere l'innovazione e dare maggiore impulso ai territori più in difficoltà sul piano dello sviluppo, in primo luogo il Mezzogiorno."