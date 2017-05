CEI: Bassetti è uomo di fede che vuole progresso della società, dice Chiti (PD)

Vannino Chiti del PD sull'elezione di Gualtiero Bassetti a presidente della CEI.

"Esprimo le mie felicitazioni per la scelta, da parte dell'assemblea dei vescovi italiani e di Papa Francesco, del cardinale Gualtiero Bassetti come nuovo presidente della Conferenza Episcopale Italiana" diffonde in una nota il senatore del Partito Democratico Vannino Chiti.

"Ho l'onore di conoscerlo da tanto tempo, fin da quando eravamo a Firenze nei rispettivi incarichi" prosegue il parlamentare del PD.

"Di lui apprezzo la preparazione, l'equilibrio e la capacità di dialogo, l'impegno e la sensibilità di uomo di fede che si spende per il progresso civile della società, per rimuovere povertà e ingiustizie sociali" puntualizza in conclusione.