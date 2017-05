Attentato a Manchester: colpita civiltà e la democrazia UE, dice Chiti (PD)

Vannino Chiti del PD commenta l'attentato a Manchester.

"Ai cittadini e alle istituzioni della Gran Bretagna va la mia vicinanza per il vile, atroce attentato di Manchester" fa sapere in una nota Vannino Chiti, senatore del Partito Democratico.

"A loro ci stringiamo tutti - prosegue infine -, in particolare alle famiglie dei giovani assassinati e alle persone ferite, per questa nuova tragedia che colpisce la civiltà e la democrazia europea. Siamo tutti vittime di questa ferocia cieca e ideologica, insieme dobbiamo combattere il terrorismo e ogni forma di violenza organizzata. Serve un impegno comune di cittadini, istituzioni nazionali e sovranazionali, un fronte unitario a difesa della serenità e della libertà di ogni persona."