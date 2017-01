Russia depenalizza maltrattamenti familiari: inaccettabile, dice Iori (PD)

"Voglio esprimere il mio sdegno per la decisione della Duma di approvare un progetto di legge volto a depenalizzare i maltrattamenti in famiglia declassandoli a illecito amministrativo: si tratta di una scelta gravissima perché è inaccettabile che uno Stato ammetta che picchiare mogli e figli non sarà più un reato" dichiara, in una nota, la deputa del PD, Vanna Iori.



"Abbiamo fatto tanta strada per provare a mettere in campo deterrenti contro imaltrattamenti in famiglia e per far emergere la violenza domestica, come ad esempio la Convenzione di Istanbul: ora questa legge rallenta questo percorso e attesta i passi indietro che la civiltà europea sta purtroppo vivendo", aggiunge la parlamentare.



"La decisione della Duma fa riflettere su come sia facile perdere il riconoscimento e la tutela dei diritti e quanto l'uomo è capace, in fretta, di distruggere i diritti, facendo prevalere la crudeltà, la distruzione e l'odio sul rispetto", conclude.