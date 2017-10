Vanessa Redgrave alla Festa del cinema di Roma

Ospite giovedì 2 novembre.

"Giovedì 2 novembre, alla Festa del Cinema di Roma, sarà il giorno di Vanessa Redgrave, la pasionaria del cinema e del teatro britannico con più di cinquant'anni di carriera alle spalle. Nata come attrice shakespeariana, la sua consacrazione cinematografica avviene negli anni Sessanta con Morgan matto da legare di Karel Reisz e Blow Up di Michelangelo Antonioni. Per due volte vincitrice della Palma d'oro a Cannes come Miglior attrice, colleziona sei nomination agli Oscar, conquistando nel 1978 la statuetta come Miglior attrice non protagonista in Giulia di Fred Zinnemann" riporta in una nota la Rai.



"Subito dopo l'incontro ravvicinato condotto dal direttore artistico Antonio Monda - descrive infine la tv di Stato -, Vanessa Redgrave sarà dalle 19 nella postazione Rai dell'Auditorium per partecipare alla trasmissione Hollywood Party di Rai Radio3. Con i conduttori Enrico Magrelli e Steve Della Casa, l'attrice ripercorrerà i momenti più significativi della sua carriera e presenterà il suo debutto alla regia. Sea Sorrow, il dolore del mare: così si intitola il suo documentario sul dramma dei rifugiati che arrivano sulle coste europee, una ricognizione effettuata dalla Redgrave stessa tra l'Italia e in Grecia, in Libano, a Calais e a Londra per mettersi sulle tracce di chi ha abbandonato la propria terra in cerca di un riparo dalle guerre con uno sguardo particolare sui bambini, di cui Vanessa Redgrave si occupa da tempo nel suo impegno umanitario."