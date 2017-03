Van Gogh: fu la cognata a "prezzare" le due opere

Nuovo episodio de 'I predatori dell'arte perduta', in onda lunedì 6 marzo su Rai5.

"È morto povero e sconosciuto e alla sua morte i suoi quadri si potevano comprare per poche lire. Ma allora, come e quando le opere di Vincent Van Gogh diventano famose e tra le più care e ambite sul mercato? Tutto merito di Johanna van Gogh-Bonger, cognata dell'artista. A svelare il ruolo chiave di questa donna nell'affermazione del pittore è l'episodio 'I predatori dell'arte perduta', in onda lunedì 6 marzo alle 20.30 su Rai5" viene segnalato in una nota della tv di Stato.