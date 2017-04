Valerio Scanu: duetto inedito con Fausto Leali a Ballando con le Stelle

Valerio Scanu e Fausto Leali duetteranno sabato 1 aprile a Ballando con le Stelle, e non è un pesce d'aprile.

Questa sera puntata ricca a Ballando con le Stelle. Oltre ad ospitare Elio delle Storie Tese e dell'attrice e modella Nastassja Kinski, che diventeranno ballerini per una notte, sul palco di Ballando con le Stelle ci sarà una esibizione speciale ed inedita.



Valerio Scanu e Fausto Leali duetteranno infatti questa sera in esclusiva per Ballando con le Stelle. A riferilo è su Facebook lo staff di Fausto Leali, concorrente di Ballando con le Stelle, e quindi non è un pesce d'aprile.