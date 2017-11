Sfratto Casa internazionale delle donne, Fedeli: Raggi miope, trovi soluzione

VAleria Fedeli contro lo sfratto della Casa internazionale delle donne.

"Il Comune di Roma non può semplicemente intimare lo sfratto alla Casa internazionale delle donne. Stiamo parlando di una struttura che è non solo un pezzo di storia conosciuta e apprezzata in tutto il mondo, ma di una realtà sociale che ogni giorno, come fa da oltre trent'anni, accoglie e sostiene donne che hanno bisogno di aiuto, e che crea cultura utile a contrastare le discriminazioni, lo sfruttamento, la violenza contro le donne" dichiara in una nota il ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli.



"Impedire a questa realtà di continuare ad aiutare coloro che sono in difficoltà, di continuare a dare un contributo per promuovere una cultura della legalità e di contrasto al sessismo e al razzismo, sarebbe una scelta miope, ingenerosa, per nulla lungimirante. - afferma - Per questo si deve fare tutto il possibile affinché a livello istituzionale sia trovata una soluzione che tenga conto del necessario rispetto delle regole e al contempo eviti la chiusura della Casa internazionale delle donne".