Napoli: grave che si impedisca di parlare all'Università, dice Fedeli

Il ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli commenta quanto successo all'Università Federico II di Napoli.

"È gravissimo che si impedisca a qualcuno di parlare, di partecipare a un confronto, di esprimere liberamente le proprie opinioni", denuncia in una nota il ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli, in merito a quanto avvenuto ieri all'Università Federico II di Napoli, dove i collettivi studenteschi hanno impedito gli interventi di Massimo D'Alema e Susanna Camusso.

"Fare ricorso alla violenza, verbale e non, per occupare un'aula e per impedire ad altri di prendere la parola è qualcosa che mai vorremmo vedere. Mai. - aggiunge Fedeli - Meno che mai in un luogo deputato al confronto, al dialogo, all'approfondimento come l'Università".

"Episodi come quelli di (ieri, ndr) sono da condannare da parte di tutti, quali che siano le posizioni personali o le appartenenze politiche. Perché quando si impedisce a qualcuno di esprimere la propria opinione è il sistema democratico in sé che viene messo in discussione", conclude.