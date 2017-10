Morto Rosario Villari. Fedeli: impegno storico ha inciso sull'oggi e sul domani

Valeria Fedeli, ministro dell'Istruzione, commenta la morte di Rosario Villari.

"Addio a Rosario Villari, eccellente esempio, positivo per tutti, di come si possano coniugare il rigore scientifico e l'impegno politico", dichiara in una nota il ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli, alla notizia della scomparsa dello storico.

"Dobbiamo essergli tutti riconoscenti, per più motivi. Sui suoi manuali si sono formate, negli ultimi decenni, generazioni di studentesse e studenti. - ricorda - Ma altrettanto fondamentali sono stati i suoi studi dedicati alle origini della questione meridionale, tema che, come ebbe modo di sottolineare con forza, ha accompagnato in modo determinante la storia dell'Italia moderna".

"Rosario Villari non si limitò però a studiare e far conoscere eventi del passato che hanno condizionato in modo ben preciso il presente in cui viviamo. Seppe anche unire la sua passione per le indagini riguardanti i secoli scorsi con l'impegno volto ad incidere sull'oggi e sul domani, con un'attività politica di cui gli siamo riconoscenti e che non va dimenticata", conclude il ministro.