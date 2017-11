Montevarchi: pane e olio a scuola? Ferma condanna da Valeria Fedeli

Valeria Fedeli commenta il caso di Montevarchi.

"I fatti di Montevarchi sono inaccettabili. Un'amministrazione comunale che risolve i problemi di pagamento del servizio mensa scolastico danneggiando bambine e bambini è da condannare. È paradossale che, di fronte a buchi di bilancio, siano le alunne e gli alunni della scuola dell'infanzia e della scuola primaria a pagare" denuncia in una nota il ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli, condannando la decisione del sindaco della cittadina in provincia di Arezzo che ha stabilito la somministrazione di solo pane e olio agli studenti "colpevoli" di avere genitori morosi con le rate della mensa scolastica.

"Il servizio mensa è parte del progetto educativo di ogni scuola. - ricorda quindi Fedeli - Si tratta di un momento formativo di condivisione e accoglienza, di un'occasione di crescita attraverso la quale le bambine e i bambini prendono parte a percorsi di educazione alimentare, entrano in contatto con corretti stili di vita e con aspetti culturali e scientifici dell'alimentazione. Come tale va affrontato".