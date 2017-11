Mirandola: a scuola lancia cestino in classe. Fedeli: su reazione prof un pregiudizio

Valeria Fedeli, ministro dell'Istruzione, commenta il video diffuso su Facebook dove un alunno lancia contro una professoressa un cestino.

"Il caso avvenuto in una scuola di Mirandola dove una docente è stata colpita con un cestino lanciato durante una lezione, con tanto di ripresa video da parte di uno studente, è un episodio grave di una situazione nota alla scuola e ai servizi sociali e già all'attenzione del nostro Ufficio Scolastico Regionale, per la quale sono stati da tempo attivati interventi diversificati", precisa in una nota il ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli.



"Il video circolato in Rete - prosegue - colpisce e suscita naturalmente indignazione: episodi simili non sono tollerabili, a maggior ragione all'interno di un'aula scolastica, dove la violenza deve essere sempre bandita. Ma leggere sulla stampa che quelle immagini e la mancanza apparente di reazione da parte dell'insegnante sarebbero il simbolo dello sfascio della scuola fa forse più male. E non rende giustizia allo sforzo che le nostre scuole, le nostre e i nostri docenti fanno ogni giorno per dare alle ragazze e ai ragazzi tutti gli strumenti di cui hanno bisogno per muoversi con autonomia e competenza nel loro presente e nel loro futuro".



"Il quotidiano (pre)giudizio negativo su quanto accade a scuola è un errore. - chiarisce Fedeli - Bisognerebbe conoscere gli eventi per scoprire che a Mirandola l'istituzione scolastica non è rimasta inerte, ma ha fatto e sta facendo la propria parte. Ha agito da tempo sul piano disciplinare e organizzativo, coinvolgendo per questo e altri casi le diverse autorità competenti. Senza venire meno al proprio ruolo educativo e tenendo conto della minore età dei soggetti coinvolti".



"Come Ministero - continua - siamo al fianco della dirigente scolastica, delle e dei docenti, delle famiglie e dell'Ufficio Scolastico Regionale che stava seguendo il caso e che sta valutando ulteriori azioni di supporto. Il 27 ottobre abbiamo lanciato un Piano nazionale per l'educazione al rispetto, che mette a disposizione delle istituzioni scolastiche ulteriori strumenti operativi e risorse per contrastare ogni forma di violenza, discriminazione, bullismo. Abbiamo approvato e diffuso anche le Linee guida proprio per il contrasto del bullismo e del cyberbullismo". "La scuola e il Ministero - chiude Fedeli - stanno facendo una battaglia importante su questo fronte e vanno sostenuti. Da parte di tutti gli attori sociali coinvolti, ciascuno per la propria parte. Parlare sempre e solo di una scuola allo sfascio o allo sbando non corrisponde al vero e non rende merito alla sua quotidiana azione per sostenere la crescita delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi".