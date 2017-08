Milano: Scuola Svizzera accoglierà anche disabili. Fedeli soddisfatta

Valeria Fedeli commenta la variazione del regolamento della Scuola Svizzera di via Appiani a Milano.

"Ho appreso con soddisfazione dall'Ambasciata svizzera che la loro scuola privata di Milano ha deciso di togliere dal regolamento un articolo che era decisamente inaccettabile", annuncia in una nota il ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli dopo essere stata informata del fatto che la Scuola Svizzera di via Appiani a Milano ha espunto dal proprio regolamento un articolo che avrebbe escluso l'iscrizione di alunne e alunni con disabilità cognitiva o disturbi specifici di apprendimento.

"In Italia abbiamo una legge che dal 1977 ha consentito di superare le classi differenziali perché sappiamo che le differenze sono una ricchezza, non un impedimento. - chiarisce - E perché il nostro modello punta all'inserimento e all'inclusione, non all'esclusione di chi ha più difficoltà".