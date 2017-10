Legge bilancio 2018, Fedeli: bene assunzione ricercatori e rinnovo contratti

Valeria Fedeli sulla legge di bilancio 2018.

«Risorse per formazione, ricerca e innovazione: è questo il miglior investimento per il futuro non soltanto delle nuove generazioni, ma dell'intero Paese». dichiara il ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli al termine del Consiglio dei Ministri che ha approvato la legge di bilancio 2018. «Al centro sono state poste crescita, inclusione sociale e lavoro, con misure rivolte prevalentemente ai giovani. - aggiunge - Va in questa direzione l'assunzione di oltre 1500 ricercatori tra le Università e gli Enti di ricerca presenti su tutto il territorio nazionale».



«Abbiamo confermato l'impegno relativo agli scatti di anzianità dei docenti universitari. - sottolinea inoltre - E confermato anche l'impegno di armonizzare le retribuzioni dei dirigenti scolastici con le altre figure della dirigenza pubblica».

«Si tratta di segnali concreti, che confermano l'attenzione posta dal Ministero che ho l'onore di guidare e dal Governo nel suo complesso al mondo della scuola, dell'università, della ricerca e al tema dell'innovazione, tutti intesi come straordinari volani per una crescita equa e sostenibile», chiarisce.



La Fedeli specifica inoltre che un altro aspetto importante della legge di bilancio «è il rinnovo del contratto per il Pubblico impiego dopo quasi dieci, lunghi anni».

«Dopo tanti anni siamo tornati a investire sulle nuove generazioni, sulla formazione, sulla ricerca, sull'innovazione. - assicura il ministro - Un segnale concreto per l'oggi, un contributo importante per il domani del nostro Paese».