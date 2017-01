Femminicidio: accertare se Convenzione Istanbul è attuata, dice Fedeli

"Sono davvero soddisfatta del voto favorevole dell'Aula all'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere. Una proposta di cui sono stata prima firmataria e che ha ricevuto l'appoggio di tutte le forze politiche" dichiara in una nota il ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli.



"La violenza sulle donne non può più essere considerata un fenomeno privato, è un tema che riguarda tutte e tutti e ognuno di noi, nel ruolo che ricopre, ha la responsabilità di agire. - sostiene - In questo il monitoraggio e l'analisi sono fondamentali per rispondere concretamente a quella che è a tutti gli effetti una violazione dei diritti umani".



"Con l'istituzione della Commissione parlamentare facciamo - ribadisce l'esponente del PD - un grande passo in avanti. La Commissione, tra le altre cose, si occuperà di accertare lo stato di attuazione della Convenzione di Istanbul contro la violenza di genere e l'efficacia delle nostre leggi per rispondere a questa barbarie".



"Da Ministra - conclude - continuerò a impegnarmi a fondo per costruire insieme una società libera da violenza e stereotipi, una società migliore per tutte e per tutti".