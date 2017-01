Cyberbullismo: legge colma i vuoti educativi, dice Valeria Fedeli

"Finalmente si affronta pienamente e in modo deciso un fenomeno che spesso, erroneamente, viene sottostimato" diffonde in un comunicato il ministro dell'Istruzione Senato Valeria Fedeli, commentando l'approvazione in Senato della legge contro il cyberbullismo.



"Con questo ddl mettiamo al centro la tutela delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi. - assicura - Dobbiamo colmare i vuoti educativi in cui si annida ogni forma di discriminazione e di violenza. Lo facciamo anche con questo ddl, che ora passa alla Camera per la definitiva approvazione."



"Lo facciamo - conclude -, in un'ottica di prevenzione, a partire dalla scuola che è luogo principale di formazione, di inclusione e accoglienza. Finalmente abbiamo imboccato la strada giusta".