Crollo liceo Virgilio Roma, Fedeli: verso fondo per solai scuole

Il Ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli dopo il crollo di parte del tetto del liceo Virgilio di Roma.

«Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sta lavorando alla creazione di un Fondo per gli interventi di emergenza sui solai delle scuole», annuncia in una nota il ministro Valeria Fedeli, anche con riferimento al crollo avvenuto al liceo Virgilio di Roma.

«Il Fondo - spiega - consentirà di intervenire nei casi di emergenze connesse alla manutenzione dei solai, come quello del Virgilio. Abbiamo già risorse interne che metteremo subito a disposizione e poi lavoreremo per rendere questo intervento strutturale. Portando avanti quell'impegno serio e importante che il governo sta dimostrando sul tema dell'edilizia scolastica, che riguarda il benessere e la sicurezza delle nostre studentesse e dei nostri studenti».



«Come Ministero - aggiunge - abbiamo finanziato, con 40 milioni, oltre 7.000 ispezioni sui solai, oltre 6.000 sono state già realizzate. Quest'estate abbiamo sbloccato altri 7 milioni di euro per le ispezioni, per un ulteriore scorrimento delle graduatorie degli interventi richiesti. L'impegno sul fronte dell'edilizia è costante».

«E va evidenziato come in questi anni ci sia stata una vera e propria svolta, con 9 miliardi stanziati e una governance per la gestione e la spesa dei fondi completamente rivista, con l'attivazione, dopo venti anni di attesa, dell'Osservatorio per l'edilizia scolastica e dell'Anagrafe con i dati relativi a tutte le scuole», conclude.



"L'impegno del governo è importante e costante. Occorre che tutti facciano la propria parte. Anche gli enti locali - viene precisato dunque dal Ministero dell'Istruzione -, che, come proprietari degli immobili, sono centrali nell'individuazione delle priorità e nel finanziamento ulteriore degli interventi'. Con riferimento al caso del liceo Virgilio di Roma, secondo quanto risulta dai dati dell'Anagrafe ministeriale dell'edilizia scolastica, la Città metropolitana di Roma non ha fatto richieste al Miur per il finanziamento di interventi strutturali di manutenzione in questa scuola."



Si sottolinea infine: "Il Virgilio risulta invece destinatario di 42.000 euro per l'adeguamento alla normativa antincendio, finanziati attraverso lo sblocco del patto di stabilità. La Città Metropolitana ha fatto poi domanda per le indagini diagnostiche sui solai, ricevendo 277.000 euro per 32 interventi già finanziati, ma il Virgilio non è indicato come prioritario fra quelle richieste. La Città metropolitana di Roma ha infatti candidato 57 scuole e il Virgilio è la cinquantaduesima in graduatoria."