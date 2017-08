Alternanza scuola lavoro: più qualità con Carta dei diritti e dei doveri, dice Fedeli

Valeria Fedeli, ministro dell'Istruzione, sulla Carta dei diritti e dei doveri in Alternanza scuola lavoro.

«La Carta dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti in Alternanza rappresenta un elemento di forte qualificazione dei percorsi Scuola-Lavoro», dichiara in una nota il ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli, dopo il via libera al testo in Conferenza Unificata.

«Il prossimo sarà l'anno in cui l'Alternanza andrà a regime, con 1,5 milioni di ragazze e ragazzi coinvolti: vogliamo che siano in campo tutti gli strumenti necessari per garantire percorsi di qualità a tutte le studentesse e tutti gli studenti. - assicura - La Carta è certamente uno di quelli di maggior rilievo. Stiamo lavorando anche ad una piattaforma informatica che renderà operativa la Carta, consentendo alle istituzioni scolastiche di gestire i propri percorsi di Alternanza, facendo incontrare le richieste delle scuole con le offerte di imprese, enti, istituzioni pubbliche che si mettono a disposizione e offrendo a ragazze e ragazzi la possibilità di segnalare eventuali problematiche, nonché di valutare l'esperienza fatta. Entro fine anno organizzeremo gli Stati Generali dell'Alternanza, una misura in cui crediamo molto. Rappresenta, infatti, un'importante opportunità di orientamento e uno strumento per lo sviluppo di competenze trasversali».



Con la Carta dei diritti e dei doveri «mettiamo al centro la necessità di informare al meglio studentesse e studenti e genitori, in un'ottica di dialogo e condivisione che deve sempre accompagnare il rapporto scuola-famiglia - spiega quindi la Fedeli -. Prevediamo che le ragazze e i ragazzi impegnati in Alternanza siano accolti in ambienti di apprendimento favorevoli alla loro crescita e ad una formazione qualificata, coerente con il percorso di studi. Diamo attenzione alle studentesse e agli studenti con disabilità. Specifichiamo che ragazze e ragazzi hanno il diritto di esprimere una valutazione su efficacia e coerenza del percorso rispetto al loro indirizzo di studi. Naturalmente chiediamo anche che studentesse e studenti facciano la loro parte, garantendo la frequenza, rispettando le norme di igiene, salute e sicurezza, ottemperando agli obblighi di riservatezza, relazionando sulle attività svolte».