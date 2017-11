Precari Pubblica amministrazione: Madia assicura stabilizzazione, dice Paris (PD)

Valentina Paris del PD commenta la risposta del ministro Marianna Madia.

"Le risposte del ministro Marianna Madia sulla stabilizzazione del personale precario della Pubblica amministrazione ci rassicurano. Ci auguriamo che la pubblicazione della circolare ministeriale avvenga in tempi brevi, per dichiararci pienamente soddisfatti", afferma in una nota Valentina Paris, deputata del Partito Democratico.



"In merito ai fabbisogni degli enti locali, dei lavoratori dei centri per l'impiego e ANPAL, e dei lavoratori con contratto a tempo determinato (con o senza i tre anni di servizio continuativo), il ministro ha risposto in modo dettagliato, includendo le categorie citate tra quelle rientranti nelle disposizioni previste dall'articolo 20 del Dlgs 25/2017 e comunicando che una circolare ministeriale di prossima pubblicazione tutelerà e garantirà la stabilizzazione degli aventi diritto", spiega quindi la componente della Commissione Lavoro.



"Con l'auspicio che ciò accada in tempi brevi, considerata l'annosa condizione di precarietà di migliaia di lavoratori del settore pubblico, - conclude - ringrazio i colleghi del Partito Democratico per il prezioso lavoro svolto in questi mesi e per la sensibilità dimostrata su un tema che riguarda la vita di tanti lavoratori e delle loro famiglie".