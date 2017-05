Statale di Milano: Senato accademico bocci proposta su numero chiuso, dice Flc Cgil

La Flc Cgil al fianco di docenti e studenti dell'Università Statale di Milano contro il numero chiuso.

"La Flc Cgil sostiene con forza le proteste dei docenti e degli studenti che in queste ore presidiano l'Università Statale di Milano con l'iniziativa delle lezioni nei cortili. E sostiene anche le loro ragioni: non si può introdurre la logica del numero chiuso a nessun corso di laurea - riferisce in un comunicato la Federazione lavoratori della conoscenza -, men che meno in quelli ad indirizzo umanistico."



"L' Università è innanzitutto luogo del sapere e dell'alta formazione scientifica e culturale, nessuno può limitarne l'accesso, soprattutto quando è ormai chiaro che il nostro Paese vive una vera e propria emergenza università a partire dalla crisi delle immatricolazioni e dal basso numero di laureati" prosegue la Flc Cgil.



"Ridicolo e paradossale che si torni a parlare di numero chiuso. Chiediamo anche noi al Senato accademico di rifiutare questa proposta - concludono dal sindacato -, usando la saggezza e ascoltando le ragioni fondate di docenti e studenti. Approvi piuttosto una mozione per chiedere al MIUR risorse dirette sul fondo ordinario, investimenti nel diritto allo studio e nel reclutamento che sono le vere e indiscutibili priorità."