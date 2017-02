Tornano "Blue Break Beats" e "Blue Bossa": doppio LP e cofanetti CD

"Quando esordì negli anni '90, la serie Blue Note Blue Break Beats riscosse un immediato, grande successo e contribuì alla nascita ed affermazione del fenomeno 'Dancefloor Jazz'. Le raccolte presentavano gli originali dei brani presi come modello (e letteralmente saccheggiati nel sampling, così come tanto spesso remixati) da Kanye West, Eminem, Public Enemy, Beastie Boys, A Tribe Called Quest, Common, Pete Rock, Gang Starr, The Jungle Brothers, Ice-T, The Chemical Brothers, Wu-Tang Clan, Tricky, Bloodhound Gang, The Pharcyde, De La Soul, Dream Warriors, Madlib, Guru. Il successo portò non solo alla pubblicazione di tre volumi, ma anche alla realizzazione del seguito dedicato alla musica latina blue bossa. E fu un altro grande successo (a sua volta replicato più tardi con blue brazil)" viene ricordato in una nota dalla Universal Music.



"Dopo lunghi anni di assenza, il ritorno: - viene quindi annunciato - i tre volumi di Blue Break Beats vengono per la prima volta pubblicati in doppi LP con vinile colorato, mentre Blue Break Beats e Blue Bossa sono disponibili per la prima volta in fantastici cofanetti di tre Cd. Il tutto rimasterizzato e corredato da nuove note di copertina ad opera del compilatore originale Dean Rudland (Acid Jazz Records)".