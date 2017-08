Pagamenti con bancomat: siano clienti a segnalare trasgressori, dice Unc

L'Unione nazionale consumatori sulle sanzioni per chi non permette di pagare con il bancomat.

"Il viceministro dell'Economia, Luigi Casero, ha annunciato l'intenzione, entro settembre, di firmare il decreto che introduce le prime sanzioni per chi rifiuta un pagamento elettronico" viene illustrato in un comunicato dall'Unione nazionale consumatori.

«Bene, era ora che si desse finalmente attuazione a quanto previsto fin dal 22 dicembre 2015, con la legge di stabilità 2016. La proposta dell'on. Boccadutri, infatti, prevedeva fin dall'inizio le sanzioni, considerato che senza questa sollecitazione i commercianti avrebbero continuato a rifiutare l'uso del bancomat per importi bassi, come puntualmente verificatosi» afferma Massimiliano Dona, presidente dell'Unione nazionale consumatori.

«Solo dando al cliente la possibilità di segnalare la trasgressione, si faranno passi avanti per avere anche nel nostro Paese sistemi moderni di pagamento, dando al consumatore la possibilità di poter pagare come meglio crede» conclude Dona.