Negli spinaci non c'è mandragora. Bonduelle: ritiro è stato atto di responsabilità

L'ad Bonduelle Italia Gianfranco D'Amico commenta l'esito degli esami sugli spinaci ritirati dal Ministero della Salute.

"Non c'era mandragora negli spinaci Bonduelle surgelati, che erano stati ritirati dal mercato in via precauzionale dopo che una famiglia del milanese era stata ricoverata in ospedale per intossicazione alimentare. L'Ats (Azienda di Tutela della Salute) di Milano conferma che non sono state rilevate tracce di mandragora. Le analisi sono state eseguite dall'istituto di ricerche farmacologiche di via Balzeretti" comunica in una nota l'Unione nazionale consumatori.



"Siamo molto contenti dell'esito delle analisi per poter rassicurare i nostri consumatori e clienti - ha commentato l'ad Bonduelle Italia Gianfranco D'Amico -. La loro sicurezza è per noi una priorità assoluta e la garantiamo continuamente grazie a controlli effettuati su tutta la filiera, a partire dal campo con i nostri agronomi. Confido che i consumatori capiranno che il ritiro dei nostri prodotti è stato solo un atto di responsabilità e prevenzione".

"Resta ora da capire come la famiglia possa essere stata contaminata" sottolinea l'Unc.