Inflazione: bene rallentamento ma su prezzi vera stangata estiva, dice Unc

L'Unione nazionale consumatori commenta i dati sull'inflazione.

«Bene il rallentamento dell'inflazione. Ma per gli italiani in vacanza si è registrata una vera e propria stangata. Chi è andato in ferie, infatti, ha subito aumenti inaccettabili, una speculazione bella e buona. Non è tollerabile che in un solo mese, da giugno a luglio, ci siano stati rialzi del 12,5% per il Trasporto aereo passeggeri, del 13,2% per il Trasporto marittimo, del 21,6% per i Villaggi vacanza e campeggi e del 15,1% per i Pacchetti vacanza nazionali (+15,1%)» dichiara in una nota Massimiliano Dona, presidente dell'Unione nazionale consumatori, commentando il dato dell'inflazione di luglio, scesa dall'1,2% di giugno all'1,1 per cento.

«Solo il trasporto ferroviario è rimasto stabile, mentre gli alberghi sono calati, anche se su base annua registrano un incremento ragguardevole, del 5,1 per cento» osserva infine.