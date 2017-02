In Milleproroghe non c'è sanatoria Uber ma sharing economy, dice Unc

L'Unione nazionale consumatori sulla norma "pro Uber" nel Milleproroghe 2017.

"Non si tratta di una sanatoria, ma di colmare un vuoto normativo e favorire forme di trasporto innovativo come la sharing economy" afferma in una nota Massimiliano Dona, presidente dell'Unione nazionale consumatori, commentando le proteste dei tassisti che considerano gli emendamenti al Milleproroghe presentati in Senato una "sanatoria pro Uber".



"La normativa attuale è antidiluviana ed impedisce qualunque forma di concorrenza e di innovazione. - precisa l'associazione dei consumatori - Ecco perché il legislatore, per una volta, dovrebbe non farsi condizionare dalle solite proteste di piazza dei tassisti e fare il proprio dovere".



"Nessuna norma danneggia i tassisti. Vanno semplicemente regolamentati i Servizi tecnologici per la mobilità e stabilite regole differenti per il servizio di noleggio con conducente che consentano di intercettare una nuova domanda di servizi. - chiarisce l'Unc - I giovani, infatti, utilizzano poco i taxi e preferiscono le piattaforme di sharing. Si tratta, quindi, di ampliare l'offerta, per intercettare una nuova domanda, che altrimenti resterebbe inevasa".



"In particolare, - conclude Dona - per il servizio di noleggio con conducente va eliminato l'assurdo obbligo di dover rientrare in rimessa dopo ogni singolo servizio".