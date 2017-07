Diritto d'autore: riforma UE mina libertà condivisione sul web, dice Unc

L'Unione nazionale consumatori contro la riforma europea sul diritto d'autore.

"La riforma europea sul diritto d'autore potrebbe limitare la libertà di condivisione sul web" avverte in una nota l'Unione nazionale consumatori. "Ogni giorno - spiega l'avvocato Massimiliano Dona, presidente dell'Unc - sul web sono pubblicati milioni di notizie e contenuti che, a loro volta, vengono rilanciati da altri siti: la riforma europea sul copyright potrebbe limitare proprio questa libertà di condivisione".

L'associazione lancia quindi la survey 'Copyright: come tutelare la libertà di condivisione sul web' realizzata nell'ambito della campagna #PocheParole.

"Raccontaci la tua esperienza rispondendo a 5 semplici domande: alla fine del questionario - conclude Dona - potrai scoprire di più sul tema e aderire alla nostra campagna #PocheParole per tutelare anche il tuo diritto di condividere link su internet".