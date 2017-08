Ddl concorrenza peggiorare l'esistente: contro i consumatori, dice Unc

L'Unione nazionale consumatori sull'approvazione del ddl concorrenza.

"L'Aula del Senato ha approvato in via definitiva la legge annuale sulla concorrenza" informa in una nota l'Unione nazionale consumatori.

«Un brutto giorno per i consumatori. Non facciamo mai dietrologia, sappiamo che certe cose sono più facili a dirsi che a farsi, ma che una legge finisca addirittura per peggiorare l'esistente, francamente è troppo! - afferma Massimiliano Dona, presidente dell'Unc - D'altronde se lo stesso presidente della commissione Industria del Senato si è dissociato, è evidente che c'è qualcosa che non quadra».

«Basterebbe la fine del mercato tutelato nel settore dell'energia, per esprimere un giudizio negativo, considerato che non vi può essere alcuna concorrenza fino a che, per la luce, i primi cinque operatori detengono l'87,8% del settore domestico e per il gas i primi tre gruppi controllano il 44,8% del mercato. - spiega infatti - Ma i punti dolenti sono veramente tanti, troppi: dal tetto regionale del 20% per le società di capitale che controllano le farmacie, troppo elevato, alla norma pro albergatori che, consentendo loro di praticare prezzi differenti rispetto a quelli offerti on line, impedirà al consumatore di poter confrontare i prezzi in modo trasparente sui siti comparatori, risparmiando sulle vacanze come avvenuto in questi anni».