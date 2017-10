Bollette a 28 giorni: lo stop non sia solo pro-futuro, dice Unione consumatori

L'Unione nazionale consumatori. sulle bollette a 28 giorni.

"Il ministro dello Sviluppo Carlo Calenda ha dichiarato oggi che sulla fattura a 28 giorni da parte delle società di Tlc ci sarà una misura 'pro-futuro' in manovra" sottolinea in una nota l'Unione nazionale consumatori.



"Se quel pro futuro significa che non sarà previsto un indennizzo per i consumatori che stanno ora pagando l'8,63% in più del dovuto, allora è una grande delusione" chiarisce Massimiliano Dona, presidente dell'Unc.

"Anche da parte dei partiti di maggioranza, vedasi la proposta dell'on. Morani del PD, è prevista la restituzione di quanto indebitamente percepito dalla compagnie telefoniche. - ricorda - Altrimenti saremo costretti ad intraprendere migliaia di azioni legali, intasare i Corecom o avviare interminabili class action per vedere restituire agli utenti l'incremento delle bollette verificatosi dall'entrata in vigore della delibera la 121/17/CONS al momento del varo della manovra".

"E' proprio su questo che fanno affidamento le compagnie telefoniche, per potersi arricchire alle spalle dei consumatori e delle famiglie" conclude Dona.