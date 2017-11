Bollette a 28 giorni: in decreto fiscale prevedere anche rimborsi, dice Unc

L'Unione nazionale consumatori sulle bollette a 28 giorni.

"Si va verso lo stop definitivo per le bollette tlc a 28 giorni. La riformulazione dell'emendamento di Stefano Esposito (PD) al decreto fiscale operata dal relatore, in accordo con il Mise, prevede la fatturazione mensile per tutti i contratti, compresi i clienti business" informa in una nota l'Unione nazionale consumatori.



"Bene, una buona notizia, se l'emendamento include anche le pay tv - afferma Massimiliano Dona - Ma diventa un'ottima notizia, una vittoria importante, se l'emendamento prevede anche la restituzione dei soldi ai consumatori". "Se, infatti, non si stabilisce per legge che i soldi presi indebitamente, in violazione della delibera 121/17/CONS, vanno restituiti, almeno per il periodo che va dal 23 giugno all'entrata in vigore del decreto legge Fisco, allora le compagnie telefoniche avranno comunque guadagnato miliardi a danno dei consumatori, costretti ad intasare i Corecom per riavere il maltolto" conclude Dona.