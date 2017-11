Banche venete: controlli sì ma fallimentari di Bankitalia, dice Unione consumatori

L'Unione nazionale consumatori sull'audizione del capo Dipartimento Vigilanza bancaria di Bankitalia.

"Il Capo del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d'Italia, dr. Carmelo Barbagallo, ha dichiarato oggi dinanzi alla Commissione Parlamentare di inchiesta sul sistema bancario che è stata la Vigilanza della Banca d'Italia ad aver rilevato le criticità che connotavano Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza" viene esposto in un comunicato dall'Unione nazionale consumatori.



«La verità è che se, come sostiene il Dr Barbagallo, l'azione di vigilanza è stata intensa e costante e ci sono state, dal 2007 al 2017, ben 9 ispezioni presso Banca Popolare di Vicenza e 7 presso Veneto Banca, allora vuol dire che il sistema dei controlli è fallimentare, dato che i risparmiatori non sono stati tutelati» afferma Massimiliano Dona, presidente dell'Unc.



«D'altronde, se gli amministratori hanno potuto ripetutamente occultare importanti informazioni alla vigilanza, come sostiene sempre Barbagallo, allora i controlli servono assai a poco oppure vengono fatti molto male» prosegue Dona.



«Inoltre, la colpa è di non aver esercitato, in particolare dal 2012 al 2014, abbastanza pressione per fare in modo che gli accantonamenti, a fronte dei crediti deteriorati, fossero adeguati alla crisi economica. Più nello specifico, l'incidenza dei crediti anomali e dei relativi fondi rettificativi rilevati da Banca d'Italia non era attendibile e credibile, considerato che, a seguito della successiva ispezione condotta dalla vigilanza europea, tanto l'incidenza dei crediti deteriorati quanto i relativi fondi rettificativi sono improvvisamente schizzati verso l'alto, determinando, ex abrupto, perdite miliardarie» conclude Dona.