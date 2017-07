Attacco hacker UniCredit: attenzione ad email di phishing, dice Unc

L'Unione nazionale consumatori dopo l'attacco hacker ad Unicredit.

"Anche se per fortuna non sono stati acquisiti dati per l'accesso ai conti o che permettano transazioni non autorizzate, i consumatori devono ora prestare molta attenzione e avere particolari cautele, seguendo speciali precauzioni nei prossimi mesi" dichiara in una nota Massimiliano Dona, presidente dell'Unione nazionale consumatori, commentando il comunicato di Unicredit, che ha annunciato di aver subito un'intrusione informatica ai dati di 400.000 clienti italiani.



"Ad esempio potrebbe esserci un aumento delle truffe informatiche, il cosiddetto phishing. - spiega - Gli hacker potrebbero inviare ai clienti Unicredit email personalizzate, con il logo contraffatto dell'istituto di credito, invitandoli ad accedere al sito per motivi di sicurezza, prendendo a pretesto proprio il loro attacco". "Non per niente la stessa banca si è premurata di informare che non contatterà i consumatori con posta elettronica e ha messo a disposizione un numero verde dedicato. Suggeriamo, poi, il cambio della password" aggiunge Dona.