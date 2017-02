Europa a due velocità, significato? Addio a sussidiarietà ma senza sovranità

Dopo che Donald Trump ha affermato che la Germania "sfrutta l'euro contro UE e USA", Angela Merkel rilancia l'idea di un'Europa a due velocità, impegno che dovrebbe essere inserito già nella Dichiarazione di Roma il 25 marzo 2017. Ma Europa a due velocità che cosa significa? E l'Italia con quali Paesi correrà: Germania o Grecia?

"Abbiamo imparato dalla storia degli ultimi anni che ci potrebbe essere un'Unione europea con differenti velocità e che non tutti parteciperebbero ogni volta a tutti i passaggi dell'integrazione. Penso che questo potrebbe essere inserito nella Dichiarazione di Roma", afferma al termine del Consiglio europeo informale di Malta, venerdì sera, il cancelliere tedesco Angela Merkel.



Con questa frase, la Merkel ha deciso di fatto di inaugurare l'Europa a due velocità, impegno che potrebbe essere incluso esplicitamente nella dichiarazione che verrà sottoscritta dai leader dei 27 Paesi membri dell'Unione europea il 25 marzo 2017, in occasione dei 60 anni della firma dei Trattati di Roma. A sostegno di un'Europa a due velocità, oltre ovviamente alla Germania, anche Paesi Bassi, Belgio e Lussemburgo (Benelux).



Ma a decidere il destino dell'UE, e dei Paesi membri, sarà in particolare la Francia, o meglio il risultato delle elezioni presidenziali che si terranno tra il 23 aprile (primo turno) ed il 7 maggio (secondo turno).



Se vince infatti Marine Le Pen, è probabile che la disgregazione dell'Unione e la fine dell'euro sarà prossima. Se il Front National uscirà sconfitto, invece, la costruzione di un'Europa a due velocità verrà accelerata. In ogni caso, sarà la fine dell'UE così come la conosciamo. Ma oltre alle Frexit, all'orizzonte c'è anche la probabile Grexit.



Nonostante Alexis Tsipras abbia ignorato il volere del popolo ellenico attuando una ennesima manovra "lacrime e sangue", la Grecia già questa estate rischia nuovamente il default ma stavolta gli aiuti dalla comunità internazionale potrebbero non arrivare. L'uscita dall'euro appare quindi inevitabile.



Ma qual è il significato di un'Europa a due velocità? Nonostante quando qualcuno tenta di scardinare quelli che vengono definiti come i pilastri dell'Unione europa viene tacciato come populista o irresponsabile, è sembre bene ricordare che già adesso l'UE viaggia su due binari. Diversi Stati membri, per esempio, non aderiscono ad alcuni settori come la moneta unica e la libera circolazione delle persone (accordo di Schengen).



L'idea di un'Europa a due velocità sta quindi a significare che i 27 Paesi membri decideranno di volta in volta quali politiche e questioni specifiche adottare, ed a seconda di queste scelte finiranno nel gruppo A (con la Germania) o nel gruppo B (con la Grecia). L'ex premier Enrico Letta dichiara già che l'Italia deve salire sul convoglio più veloce.



"Berlino sembra capire che la mera difesa dell'esistente porta alla distruzione di tutto", dice Letta in una intervista al Corriere della Sera, spiegando che l'Italia "deve giocare da protagonista come allora (Trattato di Roma del 1957, ndr). E' una nuova sfida perché dobbiamo stare nel convoglio più veloce, meritarci il ruolo di locomotiva insieme ai Paesi fondatori". Ciò è necessario, afferma Letta, "perché altrimenti finiremmo per produrre una serie di alibi, zavorre e ostacoli, dove a dettare la velocità del convoglio è il vagone più lento".



Implicitamente, quindi, Enrico Letta lascia intendere che i Paesi che finiranno nel gruppo B saranno penalizzati, anche e soprattutto perché dovranno comunque sottostare a regole politiche comuni, soprattutto economiche.



Ed infatti Giulio Tremonti, ex ministro dell'Economia del governo Berlusconi, si dichiara contrario all'Europa a due velocità perché va contro tutto ciò che, paradossalmente, avevano fissato 60 anni fa i Trattati di Roma che sancivano "il principio di sussidiarietà" unendo "il necessario per stare insieme ma lasciando il resto ai singoli Stati".



"Adesso la struttura si è invertita, si fa tutto in Europa e pochissimo nei singoli Stati", sottolinea Tremonti ospite domenica da Lucia Annunziata nel programma di Rai3 In mezz'ora. L'ex ministro osserva inoltre che per l'Italia salire nel convoglio più veloce oltre che penalizzante per la nostra economia sarà anche molto difficile visto che "i tedeschi non ci vogliono". Anche Romano Prodi, a La Repubblica, ammette infatti che "il pericolo esiste".



"Ci vogliono far fare la fine che i piemontesi hanno fatto fare al Regno dell Due Sicilie", precisa Tremonti, sperando quindi che l'Italia pensi non tanto a quale velocità vuole andare dentro l'Unione europa ma a come uscirne, ed in fretta.



Serve aprire una nuova fase sovranista "che non vuol dire chiudersi ma difendere quello che hai e valorizzarlo sull'esterno. Lo stanno facendo USA e Germania, lo deve fare l'Italia. Non possiamo continuare a farci portar via la nostra roba", conclude Tremonti.