Case popolari Roma: per M5S la questione non è una priorità, dice Unione Inquilini

L'Unione Inquilini commenta la bocciatura da parte del M5S di una mozione che avrebbe impegnato il sindaco Virginia Raggi ad assegnare la delega alla casa.

Il 7 febbraio "in Consiglio comunale di Roma il gruppo M5S ha dato un sonoro schiaffo alle migliaia di famiglie romane in disagio abitativo" denuncia in una nota l'Unione Inquilini, commentando la bocciatura della mozione che impegnava il sindaco Virginia Raggi ad assegnare la delega alla casa.



Il gruppo del MoVimento 5 Stelle in Consiglio comunale si è infatti astenuto sulla mozione presentata dal consigliere comunale Stefano Fassina di Sinistra per Roma. Una mozione che ha visto il voto favorevole di tutte le opposizioni dal PD al centro destra.



L'Unione Inquilini riferisce che "la motivazione del gruppo M5S che con la sua astensione ha reso possibile la bocciatura della mozione sta nel fatto che 'ci stiamo lavorando'".



"Una motivazione risibile e immotivata visto che da 8 mesi Roma, la Capitale di un Paese del G7, è senza assessore alla casa e quindi in assenza assoluta di politiche abitative strutturali e capaci di affrontare la vasta precarietà abitativa che attanaglia decine di migliaia di famiglie nella nostra città" viene denunciato.



L'Unione Inquilini aggiunge: "A noi questo appare come un atto grave, dato che la mozione rappresentava semmai un sollecito a fare alla sindaca. Si vede che a Roma per il M5S la questione casa non è una priorità ed è bene che lo sappiano i precari della casa: le 8.000 famiglie che ogni anno subiscono una sentenza di sfratto, le oltre 3.000 (20 al giorno a Roma) che si vedono sfrattati con la forza pubblica senza alcun tipo di accompagnamento da parte del Comune; le oltre 10.000 famiglie che sono collocate nelle graduatorie comunali per l'accesso ad una casa popolare costrette a questo punto ad 'abitare' nella graduatoria".



"Restiamo attoniti di fronte al disinteresse, che ormai da 8 mesi verifichiamo, della sindaca Raggi e del Gruppo comunale M5S che aveva l'opportunità di mandare un messaggio positivo alla città: quello di assegnare la delega alla casa in brevissimo tempo. Prendiamo atto che per M5S la casa, le politiche abitative non sono una priorità" prosegue l'organizzazione, che ricorda ia pentastellati che "senza politiche abitative strutturali e con la dignità politica data dalla presenza di un assessore dedicato, senza un piano per 10.000 case popolari, non si può affrontare nessuna questione aperta nella città di Roma ad esempio non si chiudono i residence, non si danno case alle famiglie in graduatoria, non si attua nessun passaggio da casa a casa per sfrattati".



"Se poi - si precisa - come afferma l'ultima delibera di Giunta relativa ai residence si pensa di chiudere i CAAT con circa 30 appartamenti al mese risultanti dagli sgomberi di occupanti abusivi siamo all'anno zero anzi all'epoca della glaciazione dei diritti sociali e all'abitare".



"Noi continueremo incessantemente a richiedere l'assegnazione della delega alla casa e la predisposizione di un piano casa per realizzare attraverso il recupero e l'utilizzo dell'esistente, 10.000 case popolari entro il 2021. Questa la sfida che lanciamo alla Giunta", conclude quindi l'Unione Inquilini.