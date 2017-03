A Roma priorità non è lo stadio ma case popolari, dice Unione Inquilini

L'Unione Inquilini denuncia che dopo 9 mesi dall'insediamento della nuova giunta, il sindaco di Roma Virginia Raggi deve ancora assegnare la delega alle politiche abitative.

"Dopo nove mesi dall'insediamento della nuova giunta, il sindaco Virginia Raggi deve ancora assegnare la delega alle politiche abitative mentre il disagio dei cittadini romani continua drammaticamente a crescere giorno dopo giorno", denuncia ancora una volta l'Unione Inquilini di Roma.



"In questi mesi, - viene precisato - il sindaco ha deliberatamente ignorato qualsiasi nostra richiesta di incontro e di discussione". "Si pretende di imporre la regola del 'non parlare al conducente', ma Roma una guida non ce l'ha e il guidatore è assente da giugno!", viene quindi osservato.



"La latitanza del Comune è inammissibile ed alimenta lo stato, già drammatico, di incertezza e di disagio in cui sono costretti a vivere i cittadini socialmente più fragili. - sottolinea l'Unione Inquilini - Oggi indirizziamo alla giunta e ai consiglieri comunali l'ennesimo invito al dialogo e al confronto".



L'organizzazione ha organizzato quindi una manifestazione in Campidoglio con "centinaia di inquilini, di precari della casa e di sfrattatati per chiedere che il Comune si attivi per dare impulso a una vera politica della casa".



"A Roma - si ricorda infine - oltre 10mila persone in sofferenza abitativa sono in lista d'attesa per l'assegnazione di una casa popolare: chiediamo appunto di realizzare gli alloggi per dare risposta a questo fabbisogno, riconvertendo ad uso abitativo l'immenso patrimonio immobiliare abbandonato della città destinandolo ad uso abitativo popolare. Perché la priorità di Roma non è lo stadio, ma la sofferenza abitativa".