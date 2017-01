Unioncamere: serve interscambio dati tra PA sia a livello nazionale che UE

"Far dialogare e rendere interscambiabili le informazioni dei Registri delle imprese europei - si spiega in un comunicato da Unioncamere -, in maniera tale che lo stesso documento prodotto da una azienda in un Paese non possa essere più richiesto da un'altra amministrazione né a livello nazionale, né oltre confine."



L'Unione delle Camere di commercio spiega: "E' l'obiettivo di una delle tre linee d'azione del progetto TOOP (The once only principle), di cui è in corso a Tallin l'evento di lancio. Capofila per l'Italia è Unioncamere, in collaborazione con Anac, InfoCamere e Unioncamere Europa. L'iniziativa, varata dalla Commissione europea il 1 gennaio scorso, fa parte del piano d'azione e-Government 2016-2020 della UE e ha l'obiettivo di accrescere l'efficienza del mercato unico digitale."