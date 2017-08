Lavoro: a settembre aziende faticheranno a trovare 1 laureato su 3

Unioncamere informa sulle previsioni di assunzione delle imprese private dell'industria e dei servizi tra luglio e settembre.

"Economisti, formatori, ingegneri elettrotecnici i dottori più richiesti. L'esperienza conta per il 67% dei posti di lavoro programmati. La conoscenza delle lingue è indispensabile per rafforzare la propria presenza all'estero, ma interpreti e traduttori sono i laureati più 'rari' da procurarsi sul mercato secondo le aspettative delle aziende" riferisce in una nota Unioncamere, sulle previsioni di assunzione delle imprese private dell'industria e dei servizi tra luglio e settembre di quest'anno.

"Meno difficile ma altrettanto complicato reperire ingegneri elettronici (58,7%) e ingegneri industriali (50,2%) - spiega dunque l'associazione -, matematici e fisici (40,9%)" Ecco perché, si specifica, "per la ripartenza dopo la pausa estiva le aziende prevedono che faranno più fatica a reperire 1 'dottore' su 3".



"La laurea è richiesta per il 12,3% dei 969 mila posti di lavoro programmati dalle imprese tra luglio e settembre 2017, ma la 'caccia' al titolo giusto sarà dura per il 34,4% delle posizioni aperte per mancanza di candidature (17,8%) o per inadeguatezza degli stesse (14,8%)" prosegue l'Unione delle Camere di commercio.

Si sottolinea inoltre: "Meno ardua, invece, si prospetta la ricerca tra i diplomati (19,3%), ai quali sono riservate il 36% delle entrate previste nel periodo considerato, ma si registrano punte di complessità decisamente elevate per l'indirizzo produzione industriale e artigianale (45,1%) e per l'indirizzo informatico e telecomunicazioni (44,9%)."



"L'esperienza è spesso un fattore discriminante per la ricerca del candidato giusto - si riferisce in conclusione -, in particolare per i laureati ai quali viene richiesta nel 79,6% dei casi (contro una media del 67%). Per questo tirocini curriculari e percorsi di alternanza scuola lavoro che possano fornire ai giovani le giuste attitudini costituiscono uno strumento strategico per andare incontro alle esigenze delle aziende. Ma a fare la differenza nella scelta della persona da reclutare sono anche le competenze maturate. A 4 dottori su 5 viene richiesto l'utilizzo di tecnologie e strumenti internet e a 1 laureato 2 l'abilità ad applicare soluzioni creative e innovative."