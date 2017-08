Imprese: più 6% in 6 mesi quelle aperte dai giovani, 1 su 3 è under 35

Unioncamere pubblica i dati sulle imprese giovanili.

"Le imprese guidate dai giovani spingono sull'acceleratore e trainano la crescita del tessuto imprenditoriale italiano. Nei primi sei mesi dell'anno, quasi una nuova impresa su 3 (il 30,4%) è guidata da imprenditori under 35. - diffonde in una nota Unioncamere - Rispetto alla fine del 2016, il loro numero è aumentato del +6,1%, contro lo 0,3% del totale delle imprese, mettendo a segno tra gennaio e giugno un saldo positivo di 36.965 unità."

L'Unione delle Camere di commercio fa sapere: "Sale così a 566.268 il numero delle imprese capitanate da giovani con meno di 35 anni presenti a fine giugno 2017 nel Registro delle imprese delle Camere di commercio."



"Complessivamente, al 30 giugno scorso era under 35 quasi una impresa italiana ogni dieci, con punte di maggior presenza in settori come le attività di lotterie, scommesse e case da gioco (1 su 4), i servizi postali e attività di corrieri (1 su 5) e i servizi per gli edifici e il paesaggio (pulizia e giardinaggio), dove il 15% del totale delle imprese è giovanile" prosegue l'associazione.

"Ma guardando le nuove iscrizioni emerge una mappa dei settori produttivi sui cui i giovani stanno ora maggiormente scommettendo. Al primo posto c'è il settore delle telecomunicazioni - viene scritto in conclusione -, in cui quasi una nuova impresa su due (il 48,2%) di quelle aperte tra gennaio e giugno è guidata da under 35. Vicinissime (47,5%) le attività nei servizi finanziari e oltre il 40% le già citate attività delle lotterie, i servizi postali e di corriere e i servizi alla persona. A fortissima vocazione giovanile anche le attività forestali (39,7% di tutte le nuove aperture nel semestre) e quelle legate a pubblicità e ricerche di mercato (39,5% del totale delle new entry)."