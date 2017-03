Imprese: nel 2016 chiudono le piccole ma è boom per società di capitali

Unioncamere informa su aperture e cessazioni delle imprese nel 2016.

"Diminuiscono le piccole imprese artigiane ma aumentano le più grandi: meno 12.333 il saldo tra iscrizioni e cessazioni di impresa per le ditte individuali (-1,39%) a fine 2016, quasi 6mila in meno per le società di persone (-2,51%)" informa in una nota Unioncamere.



"Bilancio positivo, invece, per le società di capitali: +2.477 imprese pari al +3,28% rispetto al 2015. Complessivamente, per l'artigianato il 2016 si è chiuso ancora con il segno 'meno' tra iscrizioni e cessazioni (-15.811 unità) ma in miglioramento rispetto al 2015. Ed è il risultato meno pesante dal 2011" segnalano infine dall'associazione.